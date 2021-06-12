Известная украинская телеведущая Катя Осадчая засветилась в компании рэпера Потапа (Алексей Потапенко) и его сына

Несмотря на то, что телеведущая находится в интересном положении, она продолжает работать, передает Politeka.net. Звезда регулярно берет интервью у украинских звезд для своей передачи "Світське життя".

В этот раз одними из героев программы стали рэпер Потап и его сын, Андрей. Кадр появился в сторис официальной группы передачи.

Так, в кадре Осадчая позировала в светлом наряде, а герои выпуска в стильных луках. Видно, насколько вырос Андрей. К слову мальчик родился в 2008 году и сейчас ему 12 лет. Кажется, сын скоро будет ростом, как его отец.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Андрей Потапенко родился в браке с продюсером Ириной Горовой. Последняя и Потап развелись в 2014 году, хотя официально о расставании они рассказали только спустя несколько лет.

Сейчас Потап состоит в браке со своей коллегой Настей Каменских. Пока у пары нет детей, а артистка активно занимается развитием сольной карьеры.

А вот, к слову, Катя Осадчая ждет уже третьего ребенка. Первого сына, Илью, она родила, находясь в отношениях с украинким бизнесменом в 2002 году.

А в 2017 году телеведущая стала матерью во второй раз, родив Ивана. С того же года звезда состоит в браке со своим коллегой Юрием Горбуновым. Пара долго скрывала свои отношения.

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