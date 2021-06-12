Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, во время необычной домашней съемки показала идеальную фигуру

Супермодель поддерживает форму уже много лет, не желая набирать лишнего и следуя собственному плану тренировок и питания. Алессандра при этом любит показывать себя на публике без макияжа и укладок.

Во время съемки в домашнем стиле модель подчеркнула фигуру минимумом одежды и простыми деталями. При этом сияющий вид модели часто вызывает вопросы у поклонников: звезда выглядит значительно моложе своих лет.

Так, по 40-летней звезде с виду и не скажешь о ее возрасте точно. Однажды Алессандра даже отметила, что она очень не любит терять привлекательность, поэтому даже через лень, желание отдохнуть и ничего не делать порой возвращается в зал. Как видно на кадрах, Амбросио также часто посещает пляж для идеального загара.

Не так давно знаменитость приняла участие сразу в нескольких фотосессиях для модных глянцев. Причем Амбросио также стала представителем новой линейки купальников. В Инстаграм сразу были представлены целые серии кадров со звездой, смело позирующей в открытых бикини.

Фанаты были восхищены красотой женщины: «Такая молодая, лучше куколки; невероятно, удивительная красота; не поддается времени; Сезон открыт для бикини; веет сладким морским бризом; Замечательно; красиво🔥; Ваши бикини такие красивые so».

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