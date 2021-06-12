В сети появились видео выступления Дана Балана на закрытом мероприятии в Киеве

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, который недавно опроверг слухи о романе с украинской дивой Тиной Кароль, имеет активный фан-клуб, который тщательно следит за его жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артисту, опубликовали несколько видео с его выступления на закрытой вечеринке.

Сообщается, что выступал Дан на вечеринке в Киеве 9 июня, оттуда и эти видео. На кадрах видно, что молдавский мачо здорово зажег публику своим живым концертом. На сцену он вышел не только в сопровождении музыкантов, но и нескольких девочек из подтанцовки. Правда, и в комментариях пользователи раскритиковали. Как и самого Балана – фанаты недовольны, что артист уже давно не дает концертов для всех, а выступает только на корпоративах и зарытых мероприятиях.

В подписи к публикации говорится: "Видео с выступления Дана на мероприятии в Киеве 09/06". Пользователи тут же принялись обсуждать ролики с выступления Балана.

"Это был концерт или какое-то мероприятие?", "Мероприятие", "Чем такая подтанцовка, лучше без неё", "Ну и подтанцовка, кто во что горазд. А пел, как всегда, хорошо", "А по Дану видно, когда он на концерте – зажигалка, или как здесь вышел, быстренько пропел и уехал", "Красавчик", "Кому-то повезло, Дана увидели", "Он вообще собирается концерты устраивать, или так и будет только на частных мероприятиях выступать?", - пишут в комментариях.

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