Певица Злата Огневич, ставшая следующей героиней проекта "Холостячка", засветилась на съемках юмористического шоу "Женский квартал"

Как известно, уже начались работы над "Холостячкой 2". Первый, самый долгий эфир со знакомством главной героини с мужчинами, уже отсняли. 35-летняя звезда при этом успевает, судя по всему, еще и видиться с подругами.

Так, Огневич опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как проводит время в компании красоток из "Женского квартала", передает Politeka.net.

Злата появилась на кадрах в длинном белом платье в черный горошек. "Изюминкой" наряда стало то, что оно было без бретелей, позволив публике насладиться красивой линией шеи и плечей.

"Сегодня идут съемки "Женского квартала". Я пришла на репетицию, боже, такая красота, у меня просто сердце ликует! И мои прекрасные девчонки - настоящие богини", - воскликнула девушка, не сдержав эмоций.

Чуть позднее Злата позировала вместе с известной актрисой-блондинкой Ириной Сопонару.

"Боже, одни богини вокруг, что творится!", - резюмировала "Холостячка".

Ранее мы рассказывали, Огневич в Инстаграм поделилась первыми эмоциями после знакомства с "женихами" из "Холостячки". На съемках первого эфира певица появилась в аккуратном мини-платье с кружевами.

«Ох и горячий будет сезон 🔥 Это самое прекрасное лето!!!», - сообщила она.

Правда, увидеть шоу поклонники смогут лишь осенью.

"Чувствую, будет заруба среди мужиков, такая красотка 😍"; "Ура! Держу кулачки!"; "🤗Уже чувствую как жжёт ❤️"; "Эти нарочитые эротические позы, странная одежда. Ну это же не сцена, ты себе спутника жизни ищешь! Будь королевой, Злата", - отреагировали в Сети.

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