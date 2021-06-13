Актриса Ксения Мишина показала свое утро после отдыха в украинских Карпатах

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая нашла свою любовь в проекте "Холостячка", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звезда вместе с возлюбленным Александром Эллертом отдыхала в украинских Карпатах, но, похоже, отпуск закончился, и она вернулась к работе. В своих сторис звезда опубликовала милое видео, на котором показала себя в стильном образе и сообщила, что начались рабочие будни.

На кадрах видно, что Ксения стоит в гримерке и снимает себя в зеркало, вертясь перед ним и показывая себя почти в полный рост. Перед камерой красотка появилась в стильном образе – на ней черная блузка интересного фасона и узкая бежевая юбка, которая идеально села по фигуре, подчеркивая все достоинства. Волосы актрисы собраны в высокий хвост, а на лице легкий макияж.

"Доброе утро", - подписала сторис Мишина. А в ролике рассказала, что вернулась к работе: "Так, ну что? Рабочие будни начались. Маришичка моя готова, сейчас пойдет покорять Вселенную. Вот так".

Отметим, что и Ксения, и ее возлюбленный активно показывали в своих соцсетях свой отдых в Карпатах. Так, актриса посетила занятия с йоги, и вместе с Александром они учились стоять на гвоздях, и много гуляли, наслаждаясь горными пейзажами.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

Как сообщала Politeka, Мишина удивила переменами во внешности, "Холостячку" не узнать: "Будто Надя Дорофеева".

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