Известная певица Наташа Королева показала яркое фото с сыном от Тарзана

Как сообщает Politeka.net, известная российская артистка Наташа Королева, которая более 20 лет состоит в браке с популярный стриптизером Тарзаном, часто радует публику ярким публикациями в своем Instagram. Недавно звезда выложила в сеть необычное фото со взрослым сыном Архипом, на котором они запечатлены на красной дорожке "Муз-ТВ" в парке.

На новом снимке Наташа появилась в моложавом образе, видно, что она сильно похудела в последнее время. На ней светлые лосины и голубой топ, поверх которого она накинула стильную рубашку оверсайз, дополнив образ белоснежными кроссами и украшениями. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Сын певицы и стриптизера появился с матерью в синем спортивном костюме с белой футболкой.

В подписи к фотографии Королева написала: "Наш творческий тандем с Архипом @grek_grex, как ведущих муз чарта на канале @muztv оказался очень рейтинговым! Спасибо зритель, что из огромного количества программ вы выбираете Удачный чарт!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото звезды с сыном. "Наташка! Ты самая лучшая из всех певиц 80-90! Вот реально!", "Дайте ему псевдоним. Архип ну стремно", "Красивая, молодая, стильная мама", "Красавица, Наташа! Ну просто конфетка!", "Наташа как девочка! Отлично выглядите", "Сын – это копия папа", "Милые, очень милые!", - пишут фанаты.

Напомним, Королева показала сына-красавца от Тарзана и моложавую 75-летнюю мать: "Выглядит на 30 лет, не больше"

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