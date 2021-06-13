Известная актриса и модель Моника Беллуччи всегда имела привлекательную внешностью даже без всяких диет

Сейчас звезда не так часто показывает новые кадры, несмотря на то, что работать с фотографами и сниматься в новых фильмах она по-прежнему продолжает. Звезда предпочитает показывать только самые запоминающиеся фото или кадры с необычными образами.

Фанаты же с радостью вспоминают лучшие наряды Моники, которая прославилась благодаря яркой внешности и темпераметной игре в фильмах. Не так давно поклонники поделились пикантным ардивным снимком с Беллуччи.

Позируя в нежно-бирюзовом платье на тонких бретельках, звезда превзошла саму себя. Ей достаточно было наклониться, чтобы захватить все внимание открытым декольте:

«Шикарная Беллуччи; Оу, не слишком ли хот🔥; Моника Беллуччи очень симпатичная женщина. Она самая, лучшая актриса в мире .....! 💋 ; Grazie Amore Mio; Идеальная; Что за великолепие; Я люблю эту картинку😍; Идеальная супер-красивая жнщина!; она так прекрасна, что слепит; Замечательно❤️», - пишут в сети.

Мы также писали, что ни в молодости, ни теперь, в 56-лет звезда не стала придерживаться диеты, чтобы сбросить вес и соответствовать стандартным параметрам. Более того, Беллуччи всегда отмечает, что ненавидит диеты и любит вкусно поесть.

Успех таких простых, но стильных фото артистки заключается в ее очаровании быть собой. Темные кудрявые локоны, аккуратный профиль и минимум макияжа делают ее привлекательной в любом возрасте. Черный атласный боди на тонких лямках выгодно придал звезде чарующий вид.

Напомним, 56-летняя Беллуччи в прозрачном платье доказала, что красота не подвластна возрасту

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