Украинский певец Олег Винник появился в компании стройной брюнетки

Артист не распространяется о своей личной жизни, сообщает Politeka.net. По словам Винника, профессия певца обязывает делиться творчеством, а личное должно всегда оставаться при себе.

Тем не менее в сети уже давно ходят слухи, что певец женатый на своей бэк-вокалистке Таисии Сватко (Таюне) и у супругов даже якобы есть сын. Пока певец никак не комментирует данную информацию, а в сети то и дело появляются новые слухи.

В этот раз Олега Винника засняли на улице в объятиях таинственной брюнетки, которая прижалась к щеке певца. В сети девушку назвали фанаткой, "которая смогла", однако не исключено, что снимок простой фотошоп.

"Странная все-таки вещь — интуиция, и отмахнуться от нее нельзя, и объяснить невозможно. 🤍🤍🤍", - написала девушка.

За день публикация собрала более 200 лайков и много комментариев. Некоторые пользователи сети даже заговорили в шутку о свадьбе.

"Таааа ты шооо😍🥵 Шикарные!!!", "Нервно жду свадьбу...😍🥰😏", "Аромат моей мечты ❤️", "вот это повезло, повезло !!!😍", "Поздравляю конечно ,но не от всего сердца", "Только, вот молчать мы не умеем?", "Пупсы 😻", "Мои любимые кумовья🤍", "Фанатка которая смогла!🙏🏻❤️", "Когда свадьба?", "ждём приглашение…!😡😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Олег Винник пользуется большой популярностью, особенно его творчество обожают женщины, которых прозвали "волчицами".

Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"

Также Politeka писала, что Винник на гастролях засветился со своей "тайной женой" Таюне, появились кадры: "Невероятно круто"