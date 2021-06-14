Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, потрясла пластикой рядом со своим коллегой

Популярная артистка сейчас активно занимается развитием своей сольной карьеры, сообщает Politeka.net. Благодаря своему голосу, харизме и другим талантам Мишель стала для некоторых настоящим кумиром.

В своем Инстаграм певица опубликовала видео, на котором она пластично двигалась, шевеля бедрами на сцене рядом с украинским рэпером T-Fest. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Мишель вместе с исполнителем спела песню "PAPI".

"йай🔥 Охххеный концерт! Я давно так не кайфовала, не танцевала, не пела! @t_fest и команда – ребята, вы крутые🔥 это было по настоящему мощноооо!!!

PS: Наконец-то мы спели PAPI ВМЕСТЕ сразу с аэропорта на площадку, импровизация полная! просто такие как мы есть, просто так как ощущали! 🔥", - написали пользователи сети.

За 40 минут публикация собрала более 2000 просмотров и много комментариев.

"Моя крошкаааа 🔥🔥🔥 разрывос", "Просто лучшие", "🔥Hothothooot!", "Разрыв🔥🔥", "Атмосфера😍", "Вы невероятные 😍😍😍 подпевала вам с толпой", "Еее какой кайф", "Mishelle ты супер самая лучшая 🔥🔥🔥🔥💝💋💕💕💕💕💕💕💕😊💕💋💋💋😍😍😍😍😍", "Супер", "Только прилетела и сразу ворвалась в движ😃", "Хотим еще дуэта с @t_fest ❤️🔥🔥", "Это было ооочень люто🔥 @mishvirmish @t_fest вы лучшие❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, подопечная Потапа Мишель Андраде в белоснежном платье поделилась радостным известием: "Завораживающая ты".

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