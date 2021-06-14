Известный украинский певец Олег Винник показал, как проводит досуг

Как пишет Politela.net, Олег Винник является очень популярным украинским исполнителем. Красавчик активно выступает и радует фанаток своим творчеством. Не забывает звезда и о социальных сетях, где делится интересными кадрами.

В этот раз Олег опубликовал несколько фото, на которых играет в шахматы со своим другом. Винник в толстовке и штанах сидел на диване, думая над следующим ходом. На другом снимке певец уже лежал на шахматной доске, а на следующих фото - показался с другом в белой футболке.

"Говорят, что жизнь, как шахматы ... Все зависит от того, какой шаг ты сделаешь ...

А вообще важно уметь играть в шахматы, чтобы быть успешным? Во всяком случае не помешает", - написал Олег Винник.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"В шашки играю, а в шахматы так и не научилась, но у меня все впереди, мне же только 58", "Шахматы - очень хорошо развивают мышление. Это же стратегия, тактика", "Жизнь - это ежесекундный выбор.Как эффект бабочки. И шахматы неплохо это отражают. А Вы хорошо в них играете, Олег Анатольевич?", "Шахматы - это во многом модель жизни. Шахматист во время партии постоянно решает проблему выбора. Выбора решения", "Які тут шахи,Олеже? Коли бачиш таку красу!!! Офігенні фотки.... P.S Окремову - медаль за таку роботу!".

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