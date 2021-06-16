Украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина решила ответить на интересующие вопросы

Звезда уже давно строит отношения с Александром Эллертом, которого она выбрала на проекте, передает Politeka.net. Пара стала очень популярной, поэтому многих интересуют факты из их личной жизни.

К слову, на страницах Мишиной и Эллерта прибавилось количество подписчиков В Инстаграм, с которыми оба регулярно общаются.

Так, в новых сторис актриса рассказала некоторую информацию о себе. Известно, что у артистки были отношения с мужчиной, от которого у нее родился сын, Платон. Артистка рассказала, что во время беременности набрала 30 килограммов.

Звезда засветила свой беременный животик на архивном фото. Красотка позировала в обтягивающей одежде, подчеркивающей ее интересное положение.

Также, звезда показала кольцо на безымянном пальце.

"Вы хотели с Сашей вырастить искусственный камень. Как продвигается затея?", - поинтересовался один из пользователей сети.

"Вот так", - ответила Ксения, показав колечко на пальце.

Отметим, Ксения Мишина и Александр Эллерт начали строить отношения благодаря известному проекту.

Интересно, что Эллерт был одним из явных фаворитов Мишиной на протяжении всего шоу. Отношения пары развивались медленно, но настолько нежно и трепетно, что именно Саша удостоился первого поцелуя на проекте. Героиня не раз признавалась, что испытывает к участнику особенные эмоции и невероятное влечение.