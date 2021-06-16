Украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина решила ответить на интересующие вопросы
Звезда уже давно строит отношения с Александром Эллертом, которого она выбрала на проекте, передает Politeka.net. Пара стала очень популярной, поэтому многих интересуют факты из их личной жизни.
К слову, на страницах Мишиной и Эллерта прибавилось количество подписчиков В Инстаграм, с которыми оба регулярно общаются.
Так, в новых сторис актриса рассказала некоторую информацию о себе. Известно, что у артистки были отношения с мужчиной, от которого у нее родился сын, Платон. Артистка рассказала, что во время беременности набрала 30 килограммов.
Звезда засветила свой беременный животик на архивном фото. Красотка позировала в обтягивающей одежде, подчеркивающей ее интересное положение.
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Также, звезда показала кольцо на безымянном пальце.
"Вы хотели с Сашей вырастить искусственный камень. Как продвигается затея?", - поинтересовался один из пользователей сети.
"Вот так", - ответила Ксения, показав колечко на пальце.
Отметим, Ксения Мишина и Александр Эллерт начали строить отношения благодаря известному проекту.
Интересно, что Эллерт был одним из явных фаворитов Мишиной на протяжении всего шоу. Отношения пары развивались медленно, но настолько нежно и трепетно, что именно Саша удостоился первого поцелуя на проекте. Героиня не раз признавалась, что испытывает к участнику особенные эмоции и невероятное влечение.
Напомним, Эллерт и Ксения Мишина устроили себе романтику с "пледиком" посреди леса: "Жалко барсучка".
Как сообщала Politeka, Эллерт поведал о кардинальных переменах в жизни после "Холостячки": "И это ты еще не женился".
Также Politeka писала, Эллерт в отпуске посмеялся над Ксенией Мишиной в постели, личные кадры: "Опаздывает".