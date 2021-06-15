Актриса Ксения Мишина, гуляющая на свадьбе у подруги, внезапно поняла, о чем мечтает

Так, 31-летняя звезда "Холостячки", будучи свидетельницей на торжестве, очутилась в загородном ресторане, в котором год назад снимали первый эфир проекта - ее знакомство со всеми участниками. На девушку нахлынули радостные воспоминания. Соответствующие кадры Ксения опубликовала в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Знаете, где я? Последний раз я тут была на первой вечеринке "Холостячки"... Такие воспоминания, прям вообще...", - не сдержала эмоций Мишина.

Оглядевшись, звезда обнаружила еще один приятный сюрприз.

"Недавно мне задали вопрос: "Ксения, о чем вы мечтаете?" Я задумалась и поняла, что у меня очень много мечт, и не ответила. А сегодня хочу вам показать одну из них, она, правда, материального характера...", - заинтриговала звезда, "прицелившись" камерой на уютный двухэтажный коттедж с собственным причалом, находившийся на другом берегу реки.

"Такой прекрасный домик. С одной стороны, чтобы была водичка, а с другой - лес. И я там буду постоянно сидеть медитировать", - сообщила она, показав дом своей мечты.

До этого мы рассказывали, как Мишина показала, где жила в Киеве еще до славы. Как известно, ей пришлось некоторое время помытарствовать по съемным жилищам с ужасными условиями.

"Вот, эта избушка на курьих ножках, где жила Ксения Мишина... Нас тут жило человек шесть, было очень холодно, дом вообще без отопления", - делилась она в программе "Українські сенсації".

На кадрах показали двухэтажный домик, обтянутый клеенкой и с заколоченными окнами - с виду будто недостроенный.

Напомним, Ксения Мишина посмеялась над провальной попыткой Эллерта обновить гардероб: "Что за краб?".

Как сообщала Politeka, Мишина, показав свой белоснежный "Jaguar" и сына, раскрыла правду об отношениях с Эллертом: "У него нет выбора".

Также Politeka писала, что любимый "Холостячки" Мишиной Эллерт изнемогает от боли, их отдых превратился в испытание: "Если бы не Ксю...".