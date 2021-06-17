Актер фильма "Скажене весілля" Александр Кобзарь откровенно рассказал о разводе с женой и коллегой Верой Кобзарь

Как сообщает Politeka.net, звезды фильма "Скажене весілля" Александр и Вера Кобзарь недавно объявили о расторжении брака. Пара была семьей не только в жизни, но и на экране, у них подрастают двое детей. В интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя" Александр раскрыл подробности развода с женой и намекнул на новую любовь.

По словам артиста, развод – это всегда тяжело, но его жене Вере было сложнее. "Нужно оставаться людьми. И я думаю, что Вере было сложнее. Развод – это очень сложный акт", – отметил Кобзарь.

Также актер рассказал, что у них не было проблем с разделом имущества и прав на детей. Он отметил, что скоро будет проводить с детьми много времени, так как его бывшая жена-актриса будет занята на съемках. И в целом заверил, что отношения с детьми у него отличные, они общаются.

Тем временем, на вопрос телеведущей, есть ли у актера уже новая девушка или жена, тот ответил: "Нет, не жена. Еще не жена".

В комментариях к видео пользователи начали высказывать свое мнение о словах актера: "Классика жанра: старый нашел себе молодую", "Они расстались?", "Похож на актера Кайдановского", "Почему Осадчая говорит Кобзарь?", "А кто это?", "Вижу впервые".

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