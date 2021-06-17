Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан похвасталась кадрами отдыха с возлюбленным
Бывшая жена главы Офиса президента Андрея Богдана Анна стала избранницей нового "Холостяка" Михаила Заливако на реалити-шоу. Недавно пара отправилась в Каппадокию. Кадрами путешествия они делятся но своих страницах в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
«Ещё одно наше совместное путешествие ❤ Как же круто разделять вместе эти эмоции😍 Каппадокия летит в копилку сбывшихся желаний. Впереди ещё много-много городов и стран, которые мы хотим посетить вместе», - написала Анна.
Отметим, реакция Сети оказалась неоднозначаной. Кто-то восхищается возлюбленными: «Анна по больше б фото совместных с Михаилом. Вы очень красивая пара. Будьте счастливы».
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Но не обошло и без неприятных замечаний.
«Ну вот что-то не то чувствуется прям......Я не злобный комментатор, наоборот счастлива была за их пару❤️ Но я чувствую какой-то подвох. Я не Ванга конечно, но и каркать не хочу)))) Поживем увидим», «Ещё немного попутешествуйте, а уже потом будет новая жизнь. И она будет называться "Замужество"», - пишут в Сети.
Анна Богдан не стала молчать: «А при замужестве забирают загран паспорт и запрещают выезд из страны?».
«Мишаня, держитесь! Никакой "богдан" это не вынес бы. Разгул. А когда ж работать?» - написала другая пользовательница Сети.
На что избранница «Холостяка» ответила довольно резко.
«Современные люди сейчас работают онлайн. Жаль, что вам этого не понять», - написала Анна Богдан.
Напомним, Анна Богдан заговорила о первенце и пикантных деталях жизни с "Холостяком" Заливако: "Надо исправляться".
Как сообщала Politeka, «Холостяк» Заливако втайне снял Анну Богдан за интересным занятием: «Что-то новенькое от этого перчика…»
Также Politeka писала, "Холостяк" впервые рассказал о провальном знакомстве с Богдан, что пошло не так: "Я бы Аню отправил домой".