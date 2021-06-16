Известная певица Анастасия Приходько показала в соцсети дерзкое фото топлес и засветила татуировки

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько недавно родила третьего ребенка. Причем беременность звезда тщательно скрывала, но все решила показать поклонникам в Instagram яркие фото из того времени, когда была беременна. А в этот раз звезда просто обескуражила новым снимком, на котором показала себя настоящую с младенцем на руках.

Как видно, Настя запечатлела себя сама в домашней обстановке, похоже, в этот момент она кормит ребенка грудью. Перед камерой певица позирует без одежды, видны только ее многочисленные татуировки. Волосы звезды собраны в небрежный пучок, а на лице ни грамма косметики. Более того, артиста не ретушировала этот снимок.

В подписи к фотографии Приходько рассказала о том, что никогда не любила макияж, ей комфортнее без косметики. "Я всю жизнь любила ходить без косметики! Но, профессия обязует лоск, шик и блеск! Как хорошо, что есть социальные сети и я могу позволить себе быть разной, но, самое главное, не стесняясь показывать себя такой, какая я есть в обычной жизни. Слава Богу, что мода на искусственность уходит и мы возвращаемся к своим истокам! Сегодня день естественной женской красоты! С Праздником, мои красавицы. P.S. Фото без фильтров и фотошопов", - поделилась артистка.

Напомним, Приходько высказалась о своем "самом провальном" номере на Евровидении: "Чем не достижение?".

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

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