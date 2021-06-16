Украинская певица Настя Каменских рассказала о своем путешествии в США

Популярная артистка успевает не только делиться своим творчеством, но и вести страницу в Инстаграм, передает Politeka.net. На аккаунт звезды подписаны 5,3 миллиона пользователей сети.

В этот раз певица опубликовала фото в объемной джинсовке со звездами. Макияж подчеркнул красивые черты лица знаменитости, сделав особый акцент на большие, почти черные, глаза.

На фото Настя поиграла со своими кудрявыми волосами. В таком виде артистка позировала возле многоэтажного здания.

"Каждый раз, проезжая мимо этого места, чувствую себя будто снова в Нью-Йорке 🏙

Высокие коричневые и стеклянные здания, такой же поток машин на дорогах, стильные люди вокруг, спешащие по своим делам 😍



Именно в Нью-Йорке я нашла много классных магазинов одежды, которых нет в Украине и помню, как устроила себе в них настоящий шопинг-ретрит 🛍", - поделилась Каменских.

Далее звезда рассказала, что в связи с пандемией, она сейчас в 90% случаев стала делать покупки в онлайн.

Почти за час публикация собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев:

"Правда что ты😍 беременна ?", "Ваууу", "Настя а муж ревнует на откровенные фотки", "Боже 😭 какая красивая😍", "Красивая Настя", "Прекрасно😍", "Красотуличка😍😍😍", "Бомба ракета", "Очень красиво 😍", "Приезжайте Настя к нам в Нью Йорк", "Какая красивая! 💙🤍", "Великолепная красавица 😍😍😍❤️❤️❤️❤️".

Напомним, Каменских сорвалась на крик во время интервью, застали врасплох

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