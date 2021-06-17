Бывшая жена шоумена Гарика Харламова актриса Кристина Асмус удивила признанием о своих отношениях

Как передает Politeka.net, об этом артистка написала на своей страничке в Инстаграм.

«Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке 💍 Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым 🙈, Алексеем Учителем, Сергеем Гилёвым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнёрами по театру и съёмочным площадкам. Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы», - написала она.

При этом Асмус добавила, что она действительно состоит в отношениях.

«Да, у меня есть отношения и не один год уже)) Но пресса ни разу не выиграла в угадайку», - заинтриговала она.

Такое заявление всколыхнуло Сеть, ведь развелась артистка не так давно. Кристина Асмус и Гарик Харламов официально оформили развод 29 октября 2020 года. «Если не один год значит при живом муже уже имела?», «Видимо поэтому и развелись», «Не один год? А развелись только в прошлом году», - удивляюся пользоваели Инстаграма.

При этом в Сети предположили, что актриса может иметь ввиду «отношения» с работой.

«Если в отношениях с работой, то и муж не помеха», «И как всё актеры, скажите, что это отношения с работой», «Да она по любому про работу», - пишут в комментариях.

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