В сети появились новые фото "тайной жены" Олега Винника Таюне, фанаты в восторге

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист-сердцеед Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности, в попытках уберечь близких от излишнего внимания. Однако, фанаты исполнителя уже давно выяснили, что "повелитель волчиц" женат, более того, некоторые уверенны, что у него имеют даже дети. Сам Олег этого никак не комментирует.

"Тайной женой" Винника называют его бэк-вокалистку Таисию Сватко (Таюне). У красотки уже имеется свой фан-клуб, который следит за ее жизнью. Так, недавно в одном из фан-аккаунтов, посвященных певце, появились ее милые черно-белые фото, на которых можно увидеть, как изменилась ее прическа. Так, на одном из снимков Таюне, которая всегда появляется с пышными локонами, позирует с прямыми короткими волосами. А вот на втором снимке артистка уже со своей привычной прической.

В подписи к фотографиям Таисии написали: "Девочка война". Пользователи тут же принялись активно обсуждать милые снимки Таюне, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Наша любимая красотка", "Как прекрасно", "Крутезно", "Как будто сама нежность. Принцесса, птичка, цветочек, ангелочек. Наша богиня", "Супер красотка", "Классно!", "Красотка", "Очень красивая", "Обожаю тебя", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника певица Таюне, натянув на себя узкие джинсы, похвасталась огромным букетом: "Похожа на весну!".

Как сообщала Politeka, Появилось видео, что сердцеед Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей Элиной Иващенко: "Теперь ждем…".

Также Politeka писала, "Тайная жена" Олега Винника певица Таюне, утонув в цветах, ослепила безупречной улыбкой: "Сводит всех с ума".