Тина Кароль раскрыла новые детали из собственной жизни, которые касаются ее детства и юности

36-летняя певица стала гостьей на Авторадио, удивив слушателей новым откровением. Соответствующие кадры опубликованы на ее фан-страничке в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По словам звезды, она пошла в музыкальную школу не по своей инициативе. В 1992 году семья переехала из России в Ивано-Франковск, и семилетнюю Тину отдали в музыкальную школу в класс фортепиано.

"Я пошла в музыкальную школу не по своей иницативе. Просто кто-то выделил, что у меня есть талант и способности к этому искусству. Но тогда на тот момент, в семь лет, я еще не понимала... Я на самом деле начала петь по своему желанию очень поздно, в 14. Это уже было мое такое решение", - разоткровенничалась Кароль.

Также знаменитость рассказала о своей первой работе и зарплате, которую пришлось еще заслужить. Так, в 2005—2006 годах Тина была солисткой «Ансамбля песни и танца Вооружённых сил Украины».

"Трудоустраиваться пришла еще Таней Либерман, да, это мое настоящее имя (родилась в семье инженеров Григория и Светланы Либерман, - ред.). Пришла и сказала: "Я буду работать бесплатно, возьмите меня, пожалуйста, к себе". Были все удивлены... Я им спела пару песен и меня оставили. Потом мне дали треть ставки, полставки... я еще долго заслуживала ставку. Потом, конечно, начали просить... приезжай к нам попеть - а я не могу, так как уже артист под контрактом", - поделилась Кароль.

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