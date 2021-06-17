Бывшая жена рэпера Позитива, дизайнер Анна Завгородняя, быстро нашла ему "замену"
Как известно, девушка недавно рассталась с Алексеем (настоящее имя музыканта) после 13 лет отношений и 8 лет брака. Говоря о причинах развода, Анна сообщила, что "все пришло к логичному завершению".
"В душе появляется определенная пустота и разочарование. Сначала ты долго готовишься. Возможно, даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце — нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть. А кому-то больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение", - делилась она деталями разрыва отношений с Позитивом.
В своем новом посте в Инстаграм экс-супруга артиста похвасталась долгожданным свиданием - оказывается, все это время у нее на примете был один красавчик, передает Politeka.net.
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"Хочу рассказать один секрет, раз уж я так откровенна с вами. Уже год за мной ухаживает один парень, - с иронией сообщила Анна. - Но в суматохе будних дней нам не часто удается видеться, да и я была не готова. Но сегодня это свершилось и у нас было свидание. С каждой встречей понимаю, что люблю его все больше. Время пришло. Знакомьтесь, Роберт 💁🏻♀️♥️♥️♥️ Его мама делает вид, что одобряет этот союз 🤷🏻♀️ Прости @_d.frolova_ , твой сын уже давно сделал свой выбор 😂👩🏻❤️💋👨🏻".
Девушка на самом деле пошутила, ведь ее "кавалеру" не больше 6-7 лет.
"Я одобряю 😂💗 люблю вас мои бублики 💗", - отреагиривала в комментариях мама мальчика.
Другие пользователи также присоединились к обсуждению:
"Ань, когда свадьба? 😂"
"Новые Пугачева и Галкин❤️😂"
"милахи ❤️❤️❤️❤️"
"Какой он красавчик 😍"
"Ахаххххаа😂"
"вот и раскрылась истинная причина развода с Позитивом!!!!😉🤣"
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