Бывшая жена рэпера Позитива, дизайнер Анна Завгородняя, быстро нашла ему "замену"

Как известно, девушка недавно рассталась с Алексеем (настоящее имя музыканта) после 13 лет отношений и 8 лет брака. Говоря о причинах развода, Анна сообщила, что "все пришло к логичному завершению".

"В душе появляется определенная пустота и разочарование. Сначала ты долго готовишься. Возможно, даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце — нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть. А кому-то больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение", - делилась она деталями разрыва отношений с Позитивом.

В своем новом посте в Инстаграм экс-супруга артиста похвасталась долгожданным свиданием - оказывается, все это время у нее на примете был один красавчик, передает Politeka.net.

"Хочу рассказать один секрет, раз уж я так откровенна с вами. Уже год за мной ухаживает один парень, - с иронией сообщила Анна. - Но в суматохе будних дней нам не часто удается видеться, да и я была не готова. Но сегодня это свершилось и у нас было свидание. С каждой встречей понимаю, что люблю его все больше. Время пришло. Знакомьтесь, Роберт 💁🏻‍♀️♥️♥️♥️ Его мама делает вид, что одобряет этот союз 🤷🏻‍♀️ Прости @_d.frolova_ , твой сын уже давно сделал свой выбор 😂👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻".

Девушка на самом деле пошутила, ведь ее "кавалеру" не больше 6-7 лет.

"Я одобряю 😂💗 люблю вас мои бублики 💗", - отреагиривала в комментариях мама мальчика.

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"Ань, когда свадьба? 😂"

"Новые Пугачева и Галкин❤️😂"

"милахи ❤️❤️❤️❤️"

"Какой он красавчик 😍"

"Ахаххххаа😂"

"вот и раскрылась истинная причина развода с Позитивом!!!!😉🤣"

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Также Politeka писала, Экс-жена Позитива ошарашила новостями о пополнении в семье, поблагодарив Каменских: "Да-да, это сын...".