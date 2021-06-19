Парочка Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт продолжают "чудить" на камеру, радуя тем самым своих поклонников

Так, за жизнью 32-летней "Холостячки" Мишиной и ее избранником в соцсетях следят тысячи украинцев. В своих новых "сториз" в Инстаграм девушка показала, как поиздевалась над Эллертом, заставив его выполнить "опасный" трюк прямо в машине, передает Politeka.net.

Ксения отметила, что Александр проспорил пари, поэтому в наказание должен испить из пластиковой бутылки без рук. Эллерт тогда придумал сделать это ногами. Он обхватил ступнями бутылку и начал поттягивать ее ко рту, демонстрируя чудеса гибкости, и при этом чуть-чуть помогал себе руками, что одновременно возмутило и рассмешило его любимую.

"Без рук! Без рук можешь? Так не работает! Нет, друг мой милый...", - причитала она, когда Александр все же отпил из бутылки, но не "по правилам".

Ранее мы рассказывали, что "Холостячка" Мишина, которая увлекается духовными практиками, медитацией и йогой и много времени уделяет размышлениям о смысле жизни, накануне своего дня рождения удивила откровением о пользе эгоизма.

Актриса сделала новый пост, выставив "прилизанное" фото, на котором предстала в черном наряде и белом жакете, с ярким смоки-макияжем. В подписи Ксения заговорила о важности умения вовремя говорить "нет".

"Ребята, просто осознайте, что чем больше в вашей жизни токсичных проявлений от других людей, тем больше в ней страдания. Ваше тело просто привыкает к тому, чтобы постоянно испытывать стресс. Это не про развитие, это про выживание. Ну зачем вам это, правда?", - обратилась она к подписчикам.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

Как сообщала Politeka, Мишина удивила переменами во внешности, "Холостячку" не узнать: "Будто Надя Дорофеева".

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