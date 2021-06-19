Певица Настя Каменских похвасталась фигурой в мини-шортах и топе
34-летняя звезда опубликовала кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Настя Каменских давно уже пустила спорт в свою жизнь и сейчас считает тренировки неотъемлемой ее частью.
«Даже в самые загруженные периоды я всегда нахожу время на пробежку, комплекс упражнений, растяжку, или на целостную спортивную тренировку в зале? Особенно люблю утренние тренировки — это 100% гарантия чудесного настроения на весь день!» - признавалась певица.
На новых кадрах Настя предстала в коротеньких лавандовых шортах и темном топе. На одном из снимков она игриво показала язык и задрала ножку.
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«Готова к пробежке», - подписала она фото.
А тем, кто только начинает заниматься бегом Каменских ранее дала несколько советов. Прежде всего, важно слушать свое тело.
«Оно само вам подскажет, когда нужно взять паузу или сбавить темп. Бегайте в удовольствие утром, встречая рассветы, и всегда с хорошим настроением», - отметила певица.
Также для достижения лучших результатов Настя советует ставить цели.
«По моему личному опыту скажу, что помогает дневник с отмеченными в нем результатами. Ведь ничто так сильно не мотивирует, как персональные успехи», - уверена артистка.
Каменских добавила, что «регулярно бегать – полезно, но недостаточно. Силовые тренировки укрепляют тело и дают возможность отдохнуть беговым мышцам».
Напомним, Каменских призналась в ненависти к Потапу: "Селили в разные отели".
Как сообщала Politeka, разочарованная Каменских "сбежала" из загородного дома, пока Потапа не было рядом: "Очень важное сообщение".
Также Politeka писала, Каменских смутила украинцев внешним видом на свежих кадрах: "Какой-то нечеловеческий оскал".