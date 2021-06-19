Певец Виктор Павлик все время находится в палате вместе с женой, подарившей ему на днях сына

Так, 27-летняя Катя Репяхова, новая возлюбленная артиста, родила мальчика 15 мая. Кроху назвали Мишей. Девушка активно делилась с поклонниками, как проходила ее первая беременность. А теперь, не выпуская камеры из рук, наслаждается материнством.

Репяхова вместе с мужем и сыном еще находятся в роддоме. Катя рассказывает в "сториз" о своем самочувствии после родов и о первых мимимишных моментах, связанных с ребенком, передает Politeka.net. Подписчики засыпали девушку вопросами. В частности, публику интересует, как выглядит кроха.

"Поздравляю вас!!! Катя, на кого похож малыш, на папу или маму?", - спросили у нее.

"На папу)))", - ответила жена Павлика, опубликовав трогательные кадры, как муж целует и обнимает сына. К слову, "молодой отец" довольно-таки уверенно держал малыша на руках. В отличие от Репяховой, у него это уже четвертый ребенок (остальные от первой жены Ларисы Сазоновой).

Также Катя рассказала детали, как проходили роды. По словам девушки, процесс был естественным, хоть и в какой-то момент она прибегла к обезболиванию. Муж находился рядом все время, но в самый кульминационный момент отсутствовал.

Ранее мы писали, что Репяхова опубликовала в Инстаграм фото новорожденного ребенка, показав частично ручки и головку.

"Это была первая одежка, которую я купила Мишутке ещё неделе на 20 беременности. Как же я тебя ждала, сыночек!", - говорится в подписи.

Напомним, что жена Виктора Павлика показала фигуру сразу после родов и драгоценный подарок от мужа: "Не верится...".

Также Politeka писала, что жена Павлика после капельниц решила показать, как кормит новорожденного сына: "И я хочу".

А еще Politeka сообщала, что жена Виктора Павлика рассказала о болезни, которая сразила ее после родов: "Для меня это самое страшное...".