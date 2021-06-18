Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан показала необычное фото из путешествия с возлюбленным
Как сообщает Politeka.net, бывшая жена главы Офиса президента Андрея Богдана Анна стала избранницей нового "Холостяка" Михаила Заливако на реалити-шоу. В своем Instagram Анна Богдан недавно опубликовала очаровательное фото их путешествия с возлюбленным в Каппадокию, а также поделилась впечатлениями от полета на воздушном шаре.
На новом снимке, который показала Аня, ни с Михаилом запечатлены на фоне потрясающего пейзажа, девушка буквально оседлала возлюбленного, и они слились в страстном поцелуе. Перед камерой красотка появилась в коротеньком пестром платье интересного фасона, которое то и дело развивается на ветру. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки. Заливако надел на прогулку укороченные джинсы и синюю футболку, на его глазах тоже темные очки.
В подписи к фотографии Богдан написала: "Как же это круто! Рада, что мы с Мишкой решились реализовать этот тур. Я всегда мечтала полететь на таком шаре… Когда-то это была лишь мечта. Сейчас – это уже реальность. Я не могу передать словами, какие эмоции испытываешь, когда поднимаешься, когда наблюдаешь как десятки таких же огромных шаров поднимаются вместе с тобой. И о Боже… какой там невероятный вид. Вы сами всё видели в сторис".
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