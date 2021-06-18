Юморист Александр Эллерт показал забавный фотоколлаж с Ксенией Мишиной и оригинально поздравил ее с днем рождения

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина нашла свою любовь на популярном проекте "Холостячка". Избранником звезды стал юморист Александр Эллерт. После реалити-шоу пара начала жить вместе и теперь они почти неразлучны. 18 июня актриса отмечает свой 32 день рождения, так что возлюбленный решил оригинально ее поздравить в соцсети.

В своем микроблоге в Instagram Александр опубликовал забавный фотоколлаж, на котором его можно увидеть в окружении маленьких кадров с Ксенией. Забавно, но он выглядит весьма озадаченным, тогда как Мишина изображена в разных ситуациях с разными эмоциями. В подписи к фотографии Эллерт написал удивительное поздравление возлюбленной, выдав интересные подробности жизни с ней.

"Она у меня на столько разная, что сегодня день рождения не у Ксю, а у всех моих Ксю. И у той, которая смеётся… у той, которая рычит… и у той, которая фыркает и у той, которая зацеловывает… у той, которой нечего надеть и у той, которая раз в неделю прёт домой пакеты с одеждой, которую через пару дней видимо уже нельзя надевать… у той, которая если ест в машине, то крошек больше, чем было еды… у той, которая домашняя и у той, которая Актриса… у той, которая опаздывает, потому что всегда спешит… у той, которая любит и у той, которую любят… у нежной… у вкусной… у красивой… у творческой… у «экономной»… у смешной… у мудрой и милой… у разной… В 46 килограммах живет миллион разных Ксю… и я им желаю увеличиваться в многогранностях, но оставаться в 46 килограммах…", - написал Эллерт.

Напомним, Эллерт и Ксения Мишина устроили себе романтику с "пледиком" посреди леса: "Жалко барсучка".

Как сообщала Politeka, Эллерт поведал о кардинальных переменах в жизни после "Холостячки": "И это ты еще не женился".

Также Politeka писала, Эллерт в отпуске посмеялся над Ксенией Мишиной в постели, личные кадры: "Опаздывает".