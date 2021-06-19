Актриса и блогерша Елизавета Василенко порадовала фанатов, продемонстрировав страсть и нежность в одном кадре
22-летняя звезда, снявшаяся в украинском сериале "Школа" производства «1+1 продакшн», сейчас, как известно, живет в России, за что даже попала в список "Миротворца". На родину Елизавета, судя по всему, пока не планирует возвращаться, продолжая строить свою карьеру в Москве.
Тем временем актриса активно делится фото из жизни в своем микроблоге в Инстаграм. В новом посте Василенко похвасталась студийным кадром, ради которого принарядилась, передает Politeka.net.
Звезда позировала в молочном костюме, состоящем из топа, широких брюк и пиджака. Елизавета уселась на полу, выгнувшись в пикантной позе, и игриво посмотрела в камеру. Смоки-макияж и крупное ожерелье дополнили лук.
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Актриса не стала заморачиваться долгими эпитетами к фото, а просто сравнила себя с лебедем, оставив соответствующий смайлик - "🦢".
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"О Господи! Ты прекрасна 😍"
"Потряс😍"
"Ля какая 😍"
"Слишком красивая 🔥"
"Какой ты ангелочек 👼🏼 😍"
"С каждым твоим постом влюбляюсь все больше и больше💘"
"Нежная и элегантная, как лебедь💕🦢"
Ранее мы рассказывали, что Василенко вызвала восторг дерзким образом на прогулке. Звезда "Школы" появилась в тоненькой рубашке, которую полностью распахнула, сверкнув округлостями в черном лифе. Также на ней были джинсы с высокой талией, тесно обтянувшие ножки.
Напомним, скандальная звезда "Школы" Василенко с расстегнутым топом прогулялась по Москве
Также Politeka сообщала, что оскандалившаяся звезда «Школы» Василенко с открытым ртом показала, как теперь зарабатывает в России
А еще Politeka писала, что юная звезда «Школы» Василенко загремела в базу «Миротворца» за высказывания об Украине