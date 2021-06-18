Известный украинский музыкант Сергей Бабкин рассказал о своем маленьком сыне в его день рождения
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который был участником и тренером "Лиги смеха", а также принимает участие в съемках нового сезона "Мастер шеф", поделился с поклонниками трогательными черно-белыми кадрами с маленьким сыном Елисеем. Мальчику 18 июня исполнилось два годика и к этому событию музыкант опубликовал в своем Instagram подборку фотографий, на которых показал, как подрастает его ребенок.
На снимках счастливый отец показал яркие момент с маленьким сынишкой. На первых кадрах Елисей еще совсем крошечный, но очень милый малыш. А дальше на снимках видно, как н взрослел. Примечательно, что у ребенка музыканта густая темная шевелюра, и главное, черты лица у него очень похожие на отцовские, что радует Сергея.
В подписи к фотографиям Бабкин написал: "Невозможно представить, что его когда-то не было! Кажется, что он был Всегда. Так и есть. Он уже давно с нами. Просто ждал того момента, когда мы будем готовы. Моё яркое, тёплое, гигантское солнце! Наконец-то моя копия". Пользователи в восторге от этих милых снимков, артиста и его сына засыпают комплиментами и поздравлениями. "Поздравляю!", "Класс, так здорово! И очень чувственно написано", "Вылитый папа. С именинником вас!", "Копия!", "Как мило", "На папу похож, одно лицо", - пишут фанаты.
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