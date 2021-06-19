Беременная телеведущая Катя Осадчая показала яркие кадры в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая, автор программы "Светская жизнь" Катя Осадчая, которая недавно объявила о беременности, часто радует фанатов яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В это раз звездная красотка поделилась необычными фото, на которых появилась в очаровательном образе.

Как видно, на новых снимках Катя запечатлена в красивой локации, где снимала свою программу. Перед камерой она появилась в длинном серебристом платье интересного фасона, которое подчеркнуло округлившийся живот, стройные ножки и идеальные формы. Волосы звезды спрятаны за элегантным тюрбаном, а на ее лице яркий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фотографиям Осадчая написала: "Светское лето. Перелеты, съемки, съемки, перелеты. Результаты наших стараний смотрите уже завтра в 23:15 на 1 + 1. @moi_sofism фото". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новый образ красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото: "Какая Вы красивая", "Вы невероятная", "Еще красивее сделала вас беременность", "Красотка, берегите себя", "Наша красотка, Катя", "Очаровательная", "Красивая Катя – вся светится счастьем", "Шикарная", "Катюша, вы прекрасная, вам идет это "особое" положение", "Невероятная красотка", "Берегите себя".

Напомним, Беременная Осадчая в Турции покуролесила с Астафьевой и Каминской, животик уже не скрыть: кадры кутежа.

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