Известная певица Ани Лорак показала, как веселится в студии и записывает новые работы

После того, как Лорак отпраздновала день рождения дочери, она не стала сидеть на месте и сразу же приступила к новой работе над своими проектами. Желая совершенствоваться, Каролина периодически распевается в студии и записывает оригинальные идеи.

Тем не менее, многие поклонники обращают внимание не на работы певицы, а на ее внешний вид, которым она тоже очень гордится, ведь выглядит заметно моложе своих лет после похудения. Желая подчеркнуть данный факт, в этот раз в студии Лорак появилась в белом топе на резинке и светлых джинсах с высокой посадкой. Загорелая фигура, четкие линии пресса и подтянутая кожа - на все это было обращено внимание фанатов.

«Совершенству нет границ! Я — вечный ученик, мне нравится учиться и открывать в себе новые грани. Работа над собой не заканчивается никогда❤️», - пишет Лорак под постом.

Фанаты отвечают:

«Ани ты красотка браво👏; милашка♥️; Вы такая невероятная 😍 Спасибо за вашу мотивацию и вдохновение!! 💫; Красотка 😍; с нетерпением ждём ваши выступление; Восхищаюсь вашей красотой❤️ добротой и искренностью❤; Таких качеств бы всем нам 🙌; Уф, какая ягодка; Ждём ваших новых постановок и выступлений. Удивите нас?; Каролина Ваша Улыбка...отражает Совершенство Вашей Души».

Мы писали, что из-за долгого перерыва без концертов Каролина ранее призналась, что сильно поправилась и ей пришлось срочно брать себя в руки. Для того, чтобы блистать перед фанатами после стольких месяцев тишины, она скинула не один килограмм.

Зато в новых Стори на ее странице в Инстаграм хорошо видно, насколько сильно похудела исполнительница и как шикарен теперь ее пресс. Лорак с "новой" фигурой не скрывается от внимания камер.

На тренировке перед выступлением Каролина с удовольствием похвасталась талантами и заодно сверкнула в мини-топи идеальными изгибами.

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