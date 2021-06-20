Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас находится в интересном положении, показала себя на отдыхе в Одессе

Как пишет Politeka.net, Осадчая является популярной украинской телеведущей и не так давно стало известно, что красотка находится в интересном положении. Но это не мешает Кате работать и сейчас звезда отправилась в Одессу, откуда уже поделилась новыми фото в Инстаграм.

На кадре Осадчая была в легком платье, позируя на фоне Черного моря в Одессе. Катя подняла одну руку вверх, снимая себя на телефон.



"С солнцем веселее. В Одессе пляжный сезон еще не начался, но море - всегда хорошая идея, даже если и по работе", - написала Катя.

Фанаты сразу начали комментировать публикацию:

"Вы невероятны", "А какой это отель? Очень шикарный вид", "Красная", "Это не славноизвестный отель "Немо", в котором недавно прогремел скандал?", "Очень хорошо", "О, наше море. Красавица. М1?".

Сообщалось, что беременная телеведущая Катя Осадчая показала яркие кадры в необычном образе.

В это раз звездная красотка поделилась необычными фото, на которых появилась в очаровательном образе.

Как видно, на новых снимках Катя запечатлена в красивой локации, где снимала свою программу. Перед камерой она появилась в длинном серебристом платье интересного фасона, которое подчеркнуло округлившийся живот, стройные ножки и идеальные формы.

Напомним, беременная Осадчая, смыв макияж, показала свое настоящее лицо

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