Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан повеселилась прямо на руках у Михаила Заливако

После завершения проекта пара наконец-то смогла раскрыть правду и публично демонстрировать свои отношения больше не скрываясь. Теперь в профиле Михаила и Анны множество совместных фото и заявлений о любви друг к другу.

При этом на глневные комментарии влюбленные внимания не обращают. На фан-аккаунте в Инстаграм "Холостяка" появилась серия кадров из летнего отпуска Анны и Михаила. Пара забавно подурачилась на фоне курортного пейзажа. Михаил поднял на руки возлюбленную и закружил перед объективом.

«1,2 или 3?» - спрашивается в подписи.

Моменты смеха, случайного позирования и настоящих эмоций попали накамеру очень удачно, однако пользователи оценили радостных возллюбленных, как всегда, по-разному:

«Опять этот язык??!😂 -отписка !😌; Все неплохие!!; Обалденные все!; Все три!!; Все 3 фото просто💣; В каждом фото есть своя изюминка 😍😍😍; 1, 2,3 или любое, все нравятся».

А на том фото, который показала сама Аня, они с Михаилом запечатлены на фоне потрясающего пейзажа.

В подписи к фотографии Богдан написала: "Как же это круто! Рада, что мы с Мишкой решились реализовать этот тур. Я всегда мечтала полететь на таком шаре… Когда-то это была лишь мечта. Сейчас – это уже реальность. Я не могу передать словами, какие эмоции испытываешь, когда поднимаешься, когда наблюдаешь как десятки таких же огромных шаров поднимаются вместе с тобой. И о Боже… какой там невероятный вид. Вы сами всё видели в сторис".

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".

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