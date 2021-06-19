Филипп Киркоров забыл про возраст в погоне за молодежными трендами

54-летний артист в последнее время частенько появляется в свете со своими молодыми коллегами (причем вдвое-втрое моложе) - в качестве старшего наставника, Так, Филипп "курировал" рэпера Даву, спел дуэтом с MARUV, а теперь "тусует" с певцом и блогером Тимуром Сорокиным.

В своем новом посте в Инстаграм седовласый Киркоров показал, как дурачится с юным товарищем, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). В видеонарезке звезды "отбрасывали" бутылку, двигаясь при этом в стиле известного актера-каратиста Джеки Чана.

"Так и боремся с Ретроградным Меркурием 🤪 @timursorokin ❗️Действия в этом видео выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить самостоятельно", - с иронией подписал кадры Филипп.

Пользователи пришли в восторг, судя по комментариям. Правда, некоторые пожурили поп-короля, что уже, мол, стыдно в его возрасте так себя вести.

"Вот это да!!!🔥🔥🔥 ОБАЛДЕТЬ!!!😄"; "Филипп может нравиться вам, может не нравиться людям, но, его способность всегда быть в тренде и в соответствии со временем, не может не восхищать🔥"; "Круто когда серьёзный, блистательный и импозантный мужчина столь искренен в своём ребячестве. Филипп, с Вами весело) спасибо"; "Позорище на старости лет 🤦🏻‍♂️"; "Приколисты😂"; "😂можно смотреть бесконечно"; "Никто не пострадал?"; "Филип молодец, борется со старостью 👏", - пишут в Сети.

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