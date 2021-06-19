Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала трендовый образ на отдыхе
Знаменитая супермодель активно ведет своей профиль в Инстаграм, публикует различные кадры из жизни и удивляет фигурой в купальниках. Сейчас звезда находится на отдыхе с близкими, поэтому на фан-аккаунтах появляется все больше снимков оттуда.
В этот раз Алессандра продемонстрировала роскошные ноги в мини-юбке с ярким принтом и замком посередине. Простая черная майка на тонких лямках ничуть не испортила образ Амбросио, а даже выгодного его дополнила.
Загорелая фигура 40-летней знаменитости не оставила никого равнодушным, ведь выглядит очень хорошо и ей могут позавидовать и 20-летние:
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«Она такая красивая, сердце не выдерживает этой красоты; вы просто великолепная🌹; Картинка 1000 слов. Ангел; ByFarMyFavoriteWoman! ❤️; фантастическая чудо-женщина😍 вот это ноги; превосходно, можно учиться, красота», - пишут фанаты.
Также во время отдыха с близкими в Диснейленде модель показала безупречную красоту с минимумом макияжа. Только чуть подкрашенные глаза сделали взгляд Амбросио выразительнее.
Звезде не понадобилось много украшений и она не использовала фильтры. Только забавный детский бантик-обруч на голове украсил ее просто образ из отдыха. Фанаты были очень восхищены естественной красотой модели, которая выглядит так молодо.
Выглядит Алессандра, как минимум, на 10 лет моложе. Сияющая кожа, ухоженный вид и подтянутая фигура привлекают внимания множества поклонников.
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