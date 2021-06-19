Победительница "Холостяк 11" Анна Богдан разоткровенничалась о своих отношениях с Михаилом Заливако

Как известно, избранницей последнего "Холостяка" стала 28-летняя девушка, работающая в сфере туристического бизнеса, и которая была когда-то замужем за экс-главой Офиса Президента Андреем Богданом.

Аня и Миша продолжили отношения, начав жить вместе уже через неделю после финала. Сейчас избранница "Холостяка" привыкает к славе, свалившейся на нее после участия и победы в проекте, и делится сокровенным в соцсети, передает Politeka.net.

В новых "сториз" Аня ответила на несколько вопросов, интересующих ее поклонников. Девушка призналась, что еще не привыкла к столь пристальному вниманию к собственной персоне.

"Почему так мало сториз? У Миши больше, а хочется тебя побольше", - написали ей.

"Если честно, еще не привыкла к систематическому записыванию сторис. И часто сомневаюсь, что было бы интересно вам смотреть)", - ответила Аня.

А вот другой пользователь вывел девушку из себя, напомнив о ее главной сопернице в "Холостяке" Юле "Зайке" Бельченко.

"Миша не говорит, что скучает по Зайке?", - спросили у девушки.

"Что за бред я только что прочитала 😂", - резко отреагировала она.

Кроме того, публике захотелось узнать, как Аня относится к тому, что "Холостяку" постоянно пишут поклонницы "с признаниями о симпатии".

"Гораздно важнее не то, что Мише пишут девушки. А то, как он на это реагирует", - ответила победительница шоу.

Само собой, у нее также спросили о планах на будущее, в частности, о свадьбе. Частенько их с Заливако в Сети обвиняют в неискренности и пиаре, поэтому публику интересует, чем же закончится их роман.

"Это, пожалуй, самый задаваемый вопрос. Ну, никто же не знает будущего. Когда будет свадьба - вы обязательно об этом узнаете", - Аня напустила туман.

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".

Также Politeka писала, Юлия Зайка из "Холостяка" в свадебном платье поразила кадрами у моря: "Кольцо на безымянном пальце".