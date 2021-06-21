Популярная певица Дженнифер Лопес в эффектном образе с оранжевой юбкой показала смелый летний лук

В этот раз Лопес устроила дерзкую съемку прямо у бассейна, однако позировала там знаменитость не в простом бикини, а в смелом наряде с золотыми сапогами на шпильке. Дженнифер примерила оранжевую юбку с высокой посадкой и вырезом посередине, кремовую блузку без бринтов и распустила волосы.

При этом, чтобы придать своему стилю более удачного вида, Лопес прогнулась и выставила ногу вперед, давая поклонникам таким образом увидеть ее ноги во всей красе. Яркий макияж, отсутствие аксессуаров и лаковые ботфорты превратили артистку в настоящую бунтарку.

Причем 51-летняя Лопес не видит в этом ничего плохого, ведь выглядит весьма молодо и считает, что может себе позволить пикантные кадры.

Отметим, чтобы напомнить о себе новым образом, Лопес недавно также опубликовала серию кадров из этой новой съемки сама. Дженнифер, которой через месяц исполнится 52-года, примерила модный образ львицы. На селфи вблизи Дженнифер также показала яркий макияж в привычном золотом стиле.

Причем благодаря правильному уходу за собой Лопес в очередной раз подчеркнула молодой вид:

«Горячая львица! 🔥😍; Дженни ты молодеешь с каждым днем ​​😍; Буквально светится !! Счастье творит чудеса🔥; Обеспокоен вашей молодостью; Такая красивая; Эти ботинки должны сочетаться с этим нарядом - выглядит ужасно; смотришься как бомба», - пишут в сети.

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, примерила наряд с декольте до пупка