Популярная певица Настя Каменских показала милое фото с покойным папой и обратилась к нему

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно презентовала новый клип, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась в сети милым фото с покойным папой, который умер в начале года, она приурочила этот пост ко Дню отца, который 20 июня отмечается в Украине.

На снимке папа Насти сидит на крыльце в забавных солнцезащитных очках, а его любимая дочка обняла его сзади. Похоже, это архивный снимок, который был сделан еще задолго до смерти отца певицы. На нем Каменских выглядит молодой и беззаботной, она прижимается к любимому папочке и милы улыбается в камеру.

В подписи к фотографии Настя написала: "Папа, я так скучаю. Ты самый лучший отец, который только может быть. Спасибо тебе за все". Пользователи тут уже принялись активно обсуждать новую публикацию звезды: "Берегите родителей, мы без них никто!", "Сил вам, Настенька, а папочке светлого пути. Пусть его любовь всегда будет с вами. Я уверена, что он за вами присматривает", "Какое красивое фото и стильный папа", "У меня тоже папа на небе! Безумно тяжело", "Все будет хорошо", "Царствие небесное!", "Мы сильнее ценим и скучаем по человеку, только когда его теряем!".

Напомним, Могилевская поздравила Каменскую с праздником, заговорив о детях: "Маленьких Потапчиков....".

Как сообщала Politeka, 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".

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