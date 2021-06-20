Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, прогулялась на улице в модных шортах

Популярна супермодель, 40-летня звезда появилась на прогулке в трендовом образе и удивила фигурой. На шпильках Амбросио уверенно прошагала мимо камеры, демонстрируя новый имидж.

С тех пор Алессандра следит за собой и не дает себе поблажек. Как видно на новых кадрах, модель очень строго соблюдает диету, поэтому ее ноги смотрятся подтянуто и очень худыми, даже больше, чем надо. На представленных снимках из прогулки Алессандра также выглядит так, словно вышла на публику для очередной фотосессии с коллекцией новой одежды.

При этом чувствует она себя очень уверенно и раскованно, а прикованные к ней взгляды только подтверждают ее стильный вид. В 40 лет выглядеть так, стовно тебе 20 - настоящее искусство.