Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, прогулялась на улице в модных шортах
Популярна супермодель, 40-летня звезда появилась на прогулке в трендовом образе и удивила фигурой. На шпильках Амбросио уверенно прошагала мимо камеры, демонстрируя новый имидж.
С тех пор Алессандра следит за собой и не дает себе поблажек. Как видно на новых кадрах, модель очень строго соблюдает диету, поэтому ее ноги смотрятся подтянуто и очень худыми, даже больше, чем надо. На представленных снимках из прогулки Алессандра также выглядит так, словно вышла на публику для очередной фотосессии с коллекцией новой одежды.
При этом чувствует она себя очень уверенно и раскованно, а прикованные к ней взгляды только подтверждают ее стильный вид. В 40 лет выглядеть так, стовно тебе 20 - настоящее искусство.
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У себя в профиле модель также выложила серию кадров из модной съемки, поэтому получила массу положительных отзывов от фанатов.
«Летняя романтика; Так потрясающе; безупречность в простоте; Ваууууу потрясающий образ, самый сок; Великолепно; создана для лета; Великолепно; Потрясающе; Мечты-мечты, быть такой же крутой; здесь одно великолепие дивы!!; королева любви; сахарная женщина; Ты великолепна», - пишут под фото.
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