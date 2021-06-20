Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова показала необычный кадр из последней предродовой фотосессии

Даша, после того, как объявила о своей беременности, каждый день показывает множество кадров из жизни, удивляет рассказами о буднях с Никитой Добрыниным и делится мыслями о том, как будет в будущем растить их сына. Совсем скоро Квиткова впервые станет мамой, поэтому в ее профиле все больше тематических кадров на тему материнства.

В этот раз Даша сопроводила свое фото из предродовой фотосессии мыслями о человеческих возможностях и целях. На снимке Даша позировала за простыней, которая скрыла ее от камеры, оставив лишь очертания силуэта.

«Иногда наши руки опускаются слишком рано. Бывает, мы даём заднюю за шаг до желаемого успеха🥺 В жизни каждого из нас разное количество закрытых дверей. Кому-то достаточно одной попытки, а кто-то использует всевозможные варианты и только спустя 10 отказов добивается цели.

Это вовсе не значит, что кто-то лучше или более везучий. Это значит, что опыт данных ситуаций важен в нашем жизненном пути🕊 Цените любые моменты и любой опыт, который случается», - написала Квиткова под кадром.

Также недавно в своем Instagram экс-холостяк опубликовал яркие кадры с женой и друзьями, которые решили сделать сюрприз молодой паре в ожидании ребенка. На снимках Никита и Даша выглядят невероятно счастливыми, как и их друзья, которые устроили настоящую вечеринку.

"Знаю, на меня подписано много родителей, и вы, наверное, согласитесь, как же круто, что придумали все эти праздники перед пополнением в семье. Вчера друзья решили устроить нам сюрприз и вызвали на наш же бейби шауэр (день, когда парочку задаривают нужными подарками, накануне рождения малыша). Распределяли обязанности, делали ставки, какого числа родится наш малыш, 9, 10го, а может 13гл июля", - рассказал экс-холостяк.

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