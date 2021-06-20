Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан показала необычное фото из путешествия с возлюбленным

Как сообщает Politeka.net, экс-жена бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана Анна стала избранницей нового "Холостяка" Михаила Заливако на реалити-шоу. После проекта пара действительно сложилась, влюбленные живут вместе, а недавно отправились в путешествие. В своем Instagram Анна Богдан недавно опубликовала очаровательное фото с Мишей, теперь же показала милый снимок, на котором позирует одна, а в подписи к нему поделилась своими размышлениями на тему идеального мужчины.

На новой фотографии девушка запечатлена в элегантном образе, она присела на край возле бассейна. Перед камерой Аня появилась в блестящем платье, декорированном золотистыми пайетками, она сняла изящные босоножки на шпильках и поставила их рядом, оставшись с босыми ногами. Ее пышные кудри распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к фотографии Богдан затронула тему идеального мужчины. По словам девушки, мужчины часто говорят о своих требованиях к женщинам, так что теперь решила предложить высказаться и самим представительницам прекрасного пола. Также девушка рассказала, какой для нее идеальный мужчина: "Вот я считаю, что мужчина – это тот, который не боится взять ответственность за женщину и в дальнейшем - за семью. Тот, который не создаёт проблем, а наоборот – помогает их решить. Только в сказках люди никогда не ругаются и живут душа в душу без ссор. Но, в моём представлении – мужчина всегда поможет найти компромисс и адекватно объяснит свою точку зрения… а не «я мужик, значит, будет, по-моему!»".

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

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