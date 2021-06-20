Популярная певица Наташа Могилевская показала необычное фото в соцсети

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно ошеломила фанатов переменами во внешности и заметным похудением, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети ярким кадром, на котором появилась в компании двух красавцев, один из которых Олег Винник.

Похоже, снимок был сделан в закулисье премии "Украинская песня года", которую вместе организовывают Михаил Поплавский и Олег Винник. В этом году премия была приурочена к 30-й годовщине Независимости Украины. На фотографии Наташа запечатлена в ярком оранжевом платье интересного фасона, которое дополнила массивным серебристым ожерельем. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий вечерний макияж и сияющая улыбка.

В подписи к фотографии Могилевская предложила фанатам поиграть: Написала 5 фактов, о песне «Відірватись від землі». Хит, который вы полюбили за все годы независимости. Угадайте, какие 2 факта ложь:

1. У песни «Відірватись від землі» нет видеоклипа.

2. Автором слов является Сергей Пидкаура, а музыка была написана при участии жены Сережи – Натальи Лей.

3. Композитор написал будущий хит в аэропорту Полтавы.

4. Эту песню очень хотел спеть Филипп Киркоров вместо «Я скажу тобі, Вау!».

5. Песня «Відірватись від землі» является саундтреком к сериалу «Шанс на кохання»".

Пользователи тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Красивое платье", "Вау, шикарные", "Песня классная", "Какие вы красивые", "Красивое платье", "Очень люблю, когда Наташа поет эту песню на украинском".

Напомним, Могилевскую очаровал молодой красавчик, флирт попал на камеру: "Ну может чуть-чуть".

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