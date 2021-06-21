Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как отдыхает
Как пишет Politeka.net, недавно Катя Осадчая призналась, что находится в интересном положении. Сейчас красотка находится в связи с работой в Одессе, при этом успевает найти время и для отдыха.
На новых фото, которые Катя опубликовала в Инстаграм, Осадчая показала, какой туман сейчас на улице. Солнышко еле пробивалось через препятствие.
"Тумани... мани", - написала Осадчая под фото.
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На втором кадре Катя уже сделала селфи, хвастаясь формами в купальнике. Катя смотрела прямо в обьектив, скрыв глаза за стильными черными очками.
"Загар сквозь туман", - написала Осадчая под вторым фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.
Сообщалось, что Осадчая похвасталась отдыхом в Одпеессе.
Катя поделилась кадрами в самых знаменитых местах Одессы. Телеведущая была одета в синее платье в узоры. Наряд красиво прикрывал животик звезды.
«Прекрасный одесский день! @gorbunovyuriy спасибо тебе», - подписала фото Осадчая.
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