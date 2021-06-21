Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как отдыхает

Как пишет Politeka.net, недавно Катя Осадчая призналась, что находится в интересном положении. Сейчас красотка находится в связи с работой в Одессе, при этом успевает найти время и для отдыха.

На новых фото, которые Катя опубликовала в Инстаграм, Осадчая показала, какой туман сейчас на улице. Солнышко еле пробивалось через препятствие.

"Тумани... мани", - написала Осадчая под фото.

На втором кадре Катя уже сделала селфи, хвастаясь формами в купальнике. Катя смотрела прямо в обьектив, скрыв глаза за стильными черными очками.

"Загар сквозь туман", - написала Осадчая под вторым фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Сообщалось, что Осадчая похвасталась отдыхом в Одпеессе.

Катя поделилась кадрами в самых знаменитых местах Одессы. Телеведущая была одета в синее платье в узоры. Наряд красиво прикрывал животик звезды.

«Прекрасный одесский день! @gorbunovyuriy спасибо тебе», - подписала фото Осадчая.

Напомним, беременная Осадчая в легком платье понежилась у моря, в сети оценили

А еще Politeka писала, что Горбунов показал, как развлекает маленького сына за спиной у Осадчей

Также Politeka сообщала, что Горбунов удивил развлечением с сыном Ваней, беременная Осадчая может гордиться



