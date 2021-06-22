Популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников новыми фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом и клип. В своем Instagram звезда часто радует публику яркими публикациями из своей насыщенной жизни, и в этот раз показала два снимка, на которых появилась в образах из клипа.

На фотографиях, как отметила сама артистка, она показала свою светлую и темную стороны – две героини из ее первого сольного клипа. На первом фото Надя появилась в "светлом" образе – на ней замысловатый белоснежный наряд и короткие розовые волосы, дополняет образ яркий макияж. На втором снимке звезда показала "темную" сторону – здесь она в черном наряде с латексом и массивными ботинками, а ее темные волосы собраны в интересную прическу.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "В клипе «Почему» @leokolos помог раскрыть мою светлую и темную стороны. Два образа олицетворяют двух разных героинь. Светлая героиня – нежная. Она выражает свои страдания в чувственной хореографии. А темная – агрессивная, открыто срывает свою боль и злость. Выберите свою сторону в комментариях".

Пользователи тут же принялись активно комментировать снимки Нади: "Два образа – это две большие истории, которые означают очень много", "Каждый образ по-своему хорош и красив", "Соединение розовых волос и белоснежного костюма очень привлекает внимание", "Хореография в клипе так завораживает. Невозможно отвести глаза".

Напомним, Беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".

Как сообщала Politeka, Дерзкая Дорофеева заставила кайфовать Макса Барских, но рассорила украинцев: "Ну вы конечно...".

Также Politeka писала, Худенькая Дорофеева в ультракоротком платье соблазнила Дантеса прямо в гримерке: "Куда палишь?".