Украинский шоумен и продюсер Юрий Горбунов рассказал о своем увлечении

Телеведущий, без которого сегодня невозможно представить самое успешное вокальное шоу "Голос країни", поделился снимками у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Горбунов поздравил всех с днем йоги, и показал кадры своих занятий.

"С Международным днем йоги, дорогие единомышленники !! Единение духа и тела! Разума и души! Концентрации и полного релакса!" - написал шоумен.

Отметим, пост Горбунова не оставил равнодушными не только его поклонников, но и украинских звезд. Так, "лайк" публикации поставили Маша Ефросинина и Юлия Санина из The Hardkiss.

Отметим, ранее телеведущий рассказывал, что начал заниматься йогой в 2015 году, при том произошло это спонтанно.

Сейчас йога занимает у него не менее 1-1,5 часа в зависимости от гастролей, графика, съемкок. Но несмотря ни на что, артист старается три раза в неделю находить время для йоги.

«Йога дает мне правильное состояние души, отличное состояние "физики". Благодаря йоге можно какую-то стрессовую ситуацию намного проще пройти, чем раньше, без этих занятий. Йогу нельзя назвать спортом — это здоровье и тела, и духа. Йога — это единение с самим собой, объединение ума и тела посредством физической деятельности», - уверен Горбунов.

При этом он советует заниматься с инструктором.

«Самостоятельно заниматься, конечно, можно — но это как самому учить язык или ездить на автомобиле. Конечно, должен быть человек, который все время поправляет», - говорил он.

Напомним, Похудевший Горбунов удивил преображением, Дорофеева и другие оценили: "Такой стройняшка".

Как сообщала Politeka, Горбунов неожиданно подался в политику и нарвался на критику: "Людям жить не за что, а вы...".

Также Politeka писала, Осадчая засветила свою белоснежную кухню, на которой колдует для Горбунова и детей.