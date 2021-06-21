Популярная певица Настя Каменских показала милое видео танца с подружками

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно презентовала новый клип, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась в сети милым забавным видео, на котором вместе с зажигательными подружками исполняет необычный танец.

Как видно, девушки запечатлены в светлой комнате, они синхронно двигаются под ритмичную музыку, явно кокетничая с фолловерами. Настя появилась перед камерой в спортивном образе – на ней черные брюки и облегающий темный топ, этот наряд подчеркнул изящную фигуру певицы. Ее пышные кудрявые волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и игривая улыбка. девушки рядом с ней в более ярких образах – одна в длинном голубом платье на тонких бретельках, а вторая в полосатой кофточке и джинсах, у обеих на лицах яркий макияж.

В подписи к публикации Каменских написала: "Лето просто создано для танцев". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое видео артистки, засыпая девушек комплиментами в комментариях: "Красотка", "Классная, красотка!", "Беременная", "Баба Настя!", "Ну что, друзья, ждём пополнение, да?", "Смотрю на вас, и душа радуется! Вы такой искренний и настоящий человек!", "Круто", "Супер танцы", "Главное правильное выражение лица", "Песня нашей юности, вы прекрасны", "Какая красивая".

Напомним, Могилевская поздравила Каменскую с праздником, заговорив о детях: "Маленьких Потапчиков....".

Как сообщала Politeka, 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".

Также Politeka писала, Потап, не сдерживая эмоций, обратился к Каменских после сцен ревности и прощания: "Тысячи тропинок в рай...".