Популярная певица Дженнифер Лопес в изумрудном бикини подчеркнула свою выдающуюся фигуру

Известная исполнительница часто устраивает рекламные фотосессии, которыми доказывает в очередной раз, что время над ней не властно. В изумрудном купальнике звезда подчеркнула свои лучшие стороны, более того, весьма смелый и глубокий вырез на бюсте показал декольте знаменитости с выгодной стороны.

Похоже, Дженнифер стесняться нечего, ведь чтобы обладать такой фигурой она начала дополнительно заниматься спортивными танцами, прошла курсы танцев на пилоне и занимается йогой по утрам.

С аккуратными украшениями, нюдовым макияжем и распущенными Локонами знаменитость выглядела очень соблазнительно:

«Прекрасная и чудесная Дженни, не могу поверить, это рай; мне нравится ваш вид; не дайте себе забыться, кажется, ей даже меньше 50, выглядит очень хорошо, ход королевы; увлеклась; это не малышка, но очень красивая; женщина для соблазна» - пишут в сети.

Также недавно поклонники восхитились забавными танцами Лопес на отдыхе дома.

Артистка решила станцевать перед камерой во дворе, удивляя задорными движениями под популярную мелодию. В изумрудном костюме, состоящем их классических штанов и маленького топика, звезда покрутилась перед объективом, позитивно улыбаясь и хвастаясь безупречным видом.

В 51-год Лопес все еще есть что показать, поэтому ее лицо без морщин и подтянутая кожа всегда всех восхищает.

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