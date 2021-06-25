Популярная певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес восхитила домашним кадром

Дженнифер Лопес в 51 год является примером для подражания среди многих женщин. При этом она не отрицает, что многое делает ради поддержания фигуры в идеальной форме и не отказывается от тренировок даже в праздники.

В своем новом посте эффектная красотка решила напомнить девушкам о том, как важно заботиться о себе, передает Politeka.net.

Дженнифер Лопес показала фото, на котором запечатлена в белом халате. Красотка как раз применяет какое-то косметическое средство.

«Любовь к себе - это забота о себе. Это ваше еженедельное напоминание о том, что нужно заботиться о себе и делать счастье приоритетом каждый день», - написала она.

Фолловеры звезды благодарят ее за такое напоминание и восхищаются ее красотой.

«Какая же ты красивая», «Это идеально», «О, Боже мой, ты такая красивая», «О, Боже, детка, ты великолепная», «Ты выглядишь безупречно», - пишут в комментариях.

Отметим, Лопес часто устраивает рекламные фотосессии, которыми доказывает в очередной раз, что время над ней не властно. В одной из таких звезда подчеркнула свои лучшие стороны в изумрудном купальнике, более того, весьма смелый и глубокий вырез на бюсте показал декольте знаменитости с выгодной стороны.

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой.

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха.

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, примерила наряд с декольте до пупка.