В гриме можно и не узнать

Всемирно известная супермодель Алла Костромичева сделала громкое заявление, удивив эпатажным луком

Как известно, у 35-летней звезды шоу "Супер топ-модель по-украински" есть свое модельное агентство, девушка добилась определенного пьедестала в мире моды, к ее мнению прислушиваются и на нее хотят быть похожей.

В своем новом посте в Инстаграм Алла поделилась впечатлениями о необычном балле Circus Vogue Ball в Киеве, который собрал самых ярких и неординарных личностей, пришедших козырнуть своим талантом или внешностью, передает Politeka.net.

По мнению Костромичевой, многим участникам мероприятия не хватило харизмы.

"Для меня Vogue это про дерзость, харизму, боль жажды свободы, эпатаж и экспрессию; это язык самовыражения и проявления своей альтернативной сущности... Через эту призму мне был сложно воспринимать некоторые моменты. Я не понимаю, зачем участвовать в категории, если твой костюм это просто платье из масс-маркета и в этом нет твоей души, твоего творчества и твоей боли... Можно быть просто красивой девочкой, а можно цеплять взглядом и заполнять все пространство своей энергией", - возмутилась Костромичева.

На кадрах Алла предстала в "хищном" образе - загримированной под леопарда. Яркий макияж с широкими "пятнистыми" стрелками и африканские косички придали ее внешности больше эффекта.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Леопард, всегда ассоциируется с топ моделью по-украински, и реакцией судей на тех, кто приходил в такой расцветке 😂 - нужно уметь носить"

"Тропикана-женщина)"

"Вот пример - как нужно носить леопардовый принт 👏"

"Ты крутая 🥰👌👍"

"Со стрелками немного перебор"

Напомним, Костромичева из «Супер топ-модель по-украински» показала, что ее связывало с умершим дизайнером

А еще Politeka писала, что Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" рассказала о неудачном опыте, заставив задуматься

Также Politeka сообщала, что раздетая Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" дала жару в джунглях