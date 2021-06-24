Юморист Александр Эллерт в соцсети ответил на самые интересные вопросы от поклонников

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина нашла свою любовь на популярном проекте "Холостячка". Избранником звезды стал юморист Александр Эллерт. После реалити-шоу пара начала жить вместе и теперь они почти неразлучны. В соцсети Instagram пара часто выкладывает совместные фото и видео, а недавно Саша решил ответить на вопросы фанатов в сторис. Надо сказать, что вопросы юмористу присылали разнообразные, некоторые из них касались Ксении Мишиной.

Так, один из поклонников спросил Александра, любит ли он Ксению. На это Эллерт ответил весьма оригинально: "Отвечу, как один из ютуб-классиков – естественно". Отметим, что на видео он эту фразу произносит очень специфично с соответствующей интонацией.

Также Эллерт забавно ответил на вопрос о детях, правда сама формулировка вопроса была очень странной: "Сколько хочешь детей из Ксю?". На это Саша сказал: "Сколько хочу детей из Ксю? Так, ну из Ксю получится где-то четыре, четыре с половиной таких полноценных потрясающих ребенка. Поэтому, будем брать максимум из нее, выжимать все".

Также Александр рассказал о весе Мишиной, по его словам она весит 46,5 килограмма, а не 46, как он говорил ранее. И еще заявил, что не смог бы простить измену возлюбленной: "Сейчас подумал, что наверное правильнее об этом не думать".

Напомним, Эллерт и Ксения Мишина устроили себе романтику с "пледиком" посреди леса: "Жалко барсучка".

Как сообщала Politeka, Эллерт поведал о кардинальных переменах в жизни после "Холостячки": "И это ты еще не женился".

Также Politeka писала, Эллерт в отпуске посмеялся над Ксенией Мишиной в постели, личные кадры: "Опаздывает".