Популярная певица Даша Астафьева показала жаркие кадры из новой фотосессии в откровенном образе

Как сообщает Politeka.net , известная украинская певица Даша Астафьева, которая не так давно попала в больницу с тяжелым диагнозом, уже поправилась и продолжает радовать своих фанатов яркими выходками. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в своем Instagram результатами горячей фотосессии, на которой появилась в откровенном образе.

Как видно, на новых снимках Даша запечатлена в интересной локации, это тусклая комната с приглушенным светом. Перед камерой звезда появилась в весьма соблазнительном образе – на ней черный кружевной корсет, который едва удерживает пышное декольте, а на плечо она накинула темный пиджак. Волосы красотки собраны в элегантную прическу, а на ее лице аккуратный макияж, она не смотрит в объектив.

В подписи к фотографиям Астафьева загадочно написала: "Отопительный сезон внутри закончен. Об этом свидетельствуют факты из разряда «никаких больше вечеринок» и «я рисую старые картины»". Пользователи в восторге от новых снимков звездной красотки, ее засыпают комплиментами в комментариях: "Самая лучшая", "Святые небеса", "Женщина моей мечты", "А знаете, я в тысячный раз скажу, что Вы очень красивая", "Королева", "Полиция красоты где?", "Даша, какая красота", "Настоящая леди", "Красотка", "Прекрасно", "Глаз не оторвать", "Очень глубоко… третья шедевр", "Читать тяжело, что написано под фото".

Напомним, мы рассказывали о том, Даша Астафьева загремела в больницу со страшным диагнозом, певица ошарашила подробностями.

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