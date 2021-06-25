Популярная певица Даша Астафьева продемострировала самые пикантные кадры из последних фотосессий

Даша привыкла активно вести свою страницу в социальной сети Инстаграм, поэтому не только публикует много различных кадров из рекламных фотосессий, но еще и часто устраивает опросы в Стори, чтобы ответить на самые необычные ответы фанатов.

В этот раз артистка решила поделиться подборкой своих пикантных фото и раскрыть немного личной информации. Как можно заметить, Даша без смущения показывает фигуру в любом виде, даже с минимумом одежды или с пикантного ракурса.

Так, к примеру, Даша показала фото в постели в черном наряде, подметив, что ее цвет волос – это горький шоколад. Также Астафьева поделилась небольшим отрывком из фотосессии в Царском, где сверкала белоснежным купальником.

«Что вас подвигло подстричься на лысо?» - спрашивает один из поклонников. Показав фото, сделанное в период, когда она только сбрила длинные локоны, Даша честно призналась: «Ровным счетом – ничего. Просто хотелось видеть другого человека в отражении зеркала. Собственно, что и произошло».

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